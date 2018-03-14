Режиссер «Легенды № 17» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда № 17» и «Экипаж», экранизирует роман «Мастер и Маргарита». Он же напишет сценарий по мотивам произведения Михаила Булгакова, сообщает ТАСС.

Продюсерами картины выступят Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»). Бюджет экранизации составит 800 миллионов рублей. Фильм выйдет в прокат в 2021 году.