Режиссер «Легенды № 17» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда № 17» и «Экипаж», экранизирует роман «Мастер и Маргарита». Он же напишет сценарий по мотивам произведения Михаила Булгакова, сообщает ТАСС.
Продюсерами картины выступят Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»). Бюджет экранизации составит 800 миллионов рублей. Фильм выйдет в прокат в 2021 году.
«Мастер» — один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения, — привели в компании «Марс Медиа» слова Константина Эрнста. — Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения».