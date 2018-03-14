Режиссер «Легенды № 17» экранизирует «Мастера и Маргариту»

ТАСС
09:35, 14 марта 2018
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Режиссер Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда № 17» и «Экипаж», экранизирует роман «Мастер и Маргарита». Он же напишет сценарий по мотивам произведения Михаила Булгакова, сообщает ТАСС.

Продюсерами картины выступят Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»). Бюджет экранизации составит 800 миллионов рублей. Фильм выйдет в прокат в 2021 году.

«Мастер» — один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения, — привели в компании «Марс Медиа» слова Константина Эрнста. — Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения».

ТАСС
Лента Николая Лебедева станет уже шестой по счету экранизацией «Мастера и Маргариты». Впервые фильм по мотивам романа снял Анджей Вайда в 1971 году. На следующий год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко снял четырехсерийный телефильм.
В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий режиссера и продюсеров фильм вышел только через 17 лет. В 2005 году свою версию романа представил Владимир Бортко.
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