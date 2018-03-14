«Почему вы перебиваете здесь только меня?» Ксения Собчак ушла с дебатов в слезах

Кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 14 марта. Фрагмент трансляции, которая в прямом эфире велась на Дальний Восток, опубликован на ютьюбе.

После обращения к избирателям, на которое каждый участник дебатов получил 30 секунд, Собчак пожаловалась, что другие кандидаты не дают ей говорить. «Друзья, почему вы перебиваете здесь только меня?» — спросила она, пообещав обратиться по этому поводу в ЦИК.

Жириновский довёл Собчак до слёз и истерики (14.03.2018, 23:15) Михаил Шибанков

Ведущий дебатов Владимир Соловьев ответил, что не может повлиять на ситуацию, поскольку ему самому запрещено перебивать участников дебатов. После того, как все кандидаты закончили произносить свои 30-секундные обращения, Собчак расплакалась и ушла из студии.