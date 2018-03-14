Используйте 100% своего смартфона!Игра «Медузы» и Honor

«Почему вы перебиваете здесь только меня?» Ксения Собчак ушла с дебатов в слезах

YouTube
17:20, 14 марта 2018
Надежный источник

Кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 14 марта. Фрагмент трансляции, которая в прямом эфире велась на Дальний Восток, опубликован на ютьюбе.

После обращения к избирателям, на которое каждый участник дебатов получил 30 секунд, Собчак пожаловалась, что другие кандидаты не дают ей говорить. «Друзья, почему вы перебиваете здесь только меня?» — спросила она, пообещав обратиться по этому поводу в ЦИК.

Жириновский довёл Собчак до слёз и истерики (14.03.2018, 23:15)
Михаил Шибанков

Ведущий дебатов Владимир Соловьев ответил, что не может повлиять на ситуацию, поскольку ему самому запрещено перебивать участников дебатов. После того, как все кандидаты закончили произносить свои 30-секундные обращения, Собчак расплакалась и ушла из студии.

«Вот этот человек хамит здесь только мне. Вот этот человек [Жириновский] обзывает меня ***** [доступной женщиной] и грязной ведьмой на вашей программе. И вы позволяете это делать», — обратилась Собчак к Соловьеву.

YouTube
Во время записи дебатов на «России 1» 28 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак. Она в ответ облила его водой. ЦИК заявил, что пожаловался в Генпрокуратуру на поведение Жириновского.
Неизвестный мужчина 4 марта вылил на Собчак стакан воды с криком «Это за Жириновского!». Нападавший оказался стажером Мосгордумы; на следующий день после инцидента его исключили. Также против него завели административное дело о мелком хулиганстве.
5 марта был взломан предвыборный сайт Собчак. При попытке зайти на него появлялась картинка с Жириновским и бутылкой воды. Через несколько часов доступ к сайту был восстановлен.

Перепалка Жириновского и Собчак

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Как Великобритания ответила на отравление Сергея Скрипаля. Список мер против России

Сборник

Наши партнерские материалы