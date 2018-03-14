Осужденного бывшего мэра Рыбинска отправили в ШИЗО. Он говорил о своем участии в разработке нового российского оружия

Экс-мэр Рыбинска и бывший директор научно-производственного объединения «Сатурн» Юрий Ласточкин, отбывающий срок в колонии в Бежецке, попал в штрафной изолятор. Это произошло после того, как Ласточкин заявил о своем участии в разработке нового оружия, представленного Владимиром Путиным.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Ласточкина Рубен Маркарьян, его подзащитный рассказал в колонии, что лично принимал участие в разработке авиационных двигателей к военным новинкам, которые Путин презентовал во время послания Федеральному собранию 1 марта.

По словам адвоката, 5 марта в бежецкую колонию из Москвы прибыли люди в штатском. Они провели обыски и допросы среди заключенных, а Ласточкина на 15 суток поместили в штрафной изолятор. Там он находится на строгих условиях содержания: ему запрещают заниматься гимнастикой, снимать одежду, а общаться с адвокатом разрешают только в присутствии сотрудника охраны, сказал Маркарьян.

Он заявил, что Ласточкин объявил голодовку в ШИЗО.