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Осужденного бывшего мэра Рыбинска отправили в ШИЗО. Он говорил о своем участии в разработке нового российского оружия

Интерфакс
18:13, 14 марта 2018
Надежный источник

Экс-мэр Рыбинска и бывший директор научно-производственного объединения «Сатурн» Юрий Ласточкин, отбывающий срок в колонии в Бежецке, попал в штрафной изолятор. Это произошло после того, как Ласточкин заявил о своем участии в разработке нового оружия, представленного Владимиром Путиным.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Ласточкина Рубен Маркарьян, его подзащитный рассказал в колонии, что лично принимал участие в разработке авиационных двигателей к военным новинкам, которые Путин презентовал во время послания Федеральному собранию 1 марта.

По словам адвоката, 5 марта в бежецкую колонию из Москвы прибыли люди в штатском. Они провели обыски и допросы среди заключенных, а Ласточкина на 15 суток поместили в штрафной изолятор. Там он находится на строгих условиях содержания: ему запрещают заниматься гимнастикой, снимать одежду, а общаться с адвокатом разрешают только в присутствии сотрудника охраны, сказал Маркарьян.

Он заявил, что Ласточкин объявил голодовку в ШИЗО.

«Уж я теперь совсем не понимаю, за что меня посадили? Видимо, кто-то думает, что я хранитель секретов, и могу их разгласить врагам. Хотел бы разгласить, уже бы разгласил давно, не волнуйтесь, товарищи», — процитировал адвокат слова Ласточкина.

Интерфакс
Президент России Владимир Путин посвятил новым военным разработкам значительную часть своего ежегодного послания Федеральному собранию. Он рассказал, в частности, о создании в России боевых лазерных комплексов, подводных беспилотников и ракет с ядерным двигателем. При этом Путин заявил, что Россия не собирается развязывать глобальную войну.
Юрий Ласточкин в 2009 и 2013 годах избирался мэром города Рыбинск в Ярославской области. До этого он на протяжении восьми лет руководил научно-производственным объединением «Сатурн», которое специализируется на производстве двигателей для военной и гражданской авиации.
Ласточкин в 2015 году был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за взятку и растрату. По версии следствия, в 2009 году он незаконно завладел недвижимостью «Сатурна», а в 2013 году, уже в качестве мэра Рыбинска, получил взятку в 2 миллиона рублей.

Новое российское оружие

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