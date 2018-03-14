CNN: Трамп задумался о смене советника по национальной безопасности и главы администрации президента

Президент США Дональд Трамп может в скором времени уволить советника по национальной безопасности Эйч Ар Макмастера и главу администрации Джона Келли. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает CNN.

Помимо этого Трамп также раздумывает над увольнением министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина. На его место могут назначить министра энергетики Рика Перри.

Новые перестановки в администрации, по данным CNN, могут произойти в течение недели. В Белом доме отказались комментировать информацию об отставках.