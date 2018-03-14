CNN: Трамп задумался о смене советника по национальной безопасности и главы администрации президента

CNN
06:24, 14 марта 2018
Требует подтверждения

Президент США Дональд Трамп может в скором времени уволить советника по национальной безопасности Эйч Ар Макмастера и главу администрации Джона Келли. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает CNN.

Помимо этого Трамп также раздумывает над увольнением министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина. На его место могут назначить министра энергетики Рика Перри.

Новые перестановки в администрации, по данным CNN, могут произойти в течение недели. В Белом доме отказались комментировать информацию об отставках.

Независимые консультанты беседовали с возможными кандидатами на замену главе администрации Джону Келли, рассказал CNN один из таких кандидатов. Но отставка Келли кажется менее вероятной, чем Макмастера. Трамп публично хвалил главу администрации, выступая в Калифорнии во вторник [13 марта] (англ. яз.).

CNN
Макмастер, как и уволенный 13 марта госсекретарь Рекс Тиллерсон, является сторонником соглашения по иранской ядерной программе, которое Трамп неоднократно критиковал.
Сам Макмастер стал советником по национальной безопасности вскоре после инаугурации Трампа, потому что президент вскоре после прихода в Белый дом уволил занимавшего этот пост Майкла Флинна.
Джон Келли возглавил администрацию Трампа летом 2017 года после череды перестановок, в ходе которой ушел первый глава администрации Райнс Прибус.

Перестановки в Белом доме Трампа

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