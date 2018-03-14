Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии

Deutsche Welle
09:31, 14 марта 2018
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Депутаты бундестага ФРГ в четвертый раз избрали Ангелу Меркель федеральным канцлером.

В поддержку ее кандидатуры проголосовали 364 депутатов, против — 315, девять воздержались.

В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. 

Deutsche Welle
Выборы в бундестаг, по итогам которых должно было быть сформировано правительство, прошли в сентябре 2017 года, однако победителям удалось договориться о создании коалиционного правительства только в марте. Этот процесс стал сам длительным в послевоенной истории ФРГ.
Блок ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, набрал на выборах 33% голосов, Социал-демократическая партия — 20,5%.
Впервые Ангела Меркель возглавила правительство ФРГ в 2005 году.
В ФРГ федеральный канцлер избирается депутатами бундестага после парламентских выборов, которые проходят каждые четыре года. Количество сроков пребывания на посту канцлера не ограничено.

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