Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
Депутаты бундестага ФРГ в четвертый раз избрали Ангелу Меркель федеральным канцлером.
В поддержку ее кандидатуры проголосовали 364 депутатов, против — 315, девять воздержались.
В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата.
Выборы в бундестаг, по итогам которых должно было быть сформировано правительство, прошли в сентябре 2017 года, однако победителям удалось договориться о создании коалиционного правительства только в марте. Этот процесс стал сам длительным в послевоенной истории ФРГ.
Блок ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, набрал на выборах 33% голосов, Социал-демократическая партия — 20,5%.
Впервые Ангела Меркель возглавила правительство ФРГ в 2005 году.
В ФРГ федеральный канцлер избирается депутатами бундестага после парламентских выборов, которые проходят каждые четыре года. Количество сроков пребывания на посту канцлера не ограничено.