В Германии социал-демократы одобрили коалицию с блоком Меркель. Новое правительство не могли сформировать пять месяцев

Новый кабинет министров Германии может быть сформирован уже в ближайшие недели. Исполняющий обязанности главы СДПГ Олаф Шольц заявил, что в его состав войдут шесть представителей партии. В каких министерствах они получат посты, пока неизвестно. Ранее немецкие СМИ сообщали , что социал-демократы могут возглавить в том числе министерства финансов и иностранных дел.

Выборы в немецкий Бундестаг прошли в сентябре 2017 года. Наибольшее количество мест — 246 — в парламенте получил блок ХДС/ХСС; СДПГ получила 153 мандата.

Переговоры о создании коалиционного правительства в Германии началась после парламентских выборов и оказались самыми долгими с момента создания ФРГ в 1949 году. Кабинет министров, который должен был уйти в отставку после парламентских выборов, из-за отсутствия нового правительства продолжал исполнять свои обязанности еще пять месяцев.