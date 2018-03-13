RT: в деле о контрабанде кокаина через посольство России фигурируют спортсмен-керлингист и граждане Латвии

RT
09:48, 13 марта 2018
Требует подтверждения

В деле о попытке контрабанды нескольких сотен килограммов кокаина через посольство РФ в Аргентине фигурируют, в числе прочих, керлингист Денис Килба и двое граждан Латвии, сообщает RT.

По данным агентства, из материалов дела следует, что Дениса Килбу наняли в качестве водителя Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые должны были встретить чемоданы с наркотиком.

Килба, участвовавший в чемпионатах России по керлингу, последние несколько лет не занимается профессиональным спортом, но организует соревнования и работает тренером. Спортсмен был допрошен и оставлен в статусе свидетеля, сообщает RT. Калмыков и Худжамов арестованы.

Также, по данным RT, в деле фигурируют двое граждан Латвии (их имена в публикации не упоминаются). В материалах дела говорится, что они сопровождали Иштимира Худжамова во время полета в Буэнос-Айрес на частном самолете, на котором из Аргентины должны были вывезти чемоданы с кокаином.

Адвокат Худжамова Дмитрий Миненко заявил, что, по его данным, первоначально планировалось, что самолет из Аргентины полетит в Ригу, а не в Москву. Груз наркотиков, предполагает агентство, мог предназначаться для Европы.

RT обратилось в МИД Латвии с просьбой прокомментировать сообщения о том, что граждане страны упоминаются в материалах дела о контрабанде кокаина. Ответ из внешнеполитического ведомства Латвии оперативно получить не удалось.

Близкие керлингиста не верят в то, что он мог сознательно участвовать в контрабанде наркотиков. Сам Килба в разговоре с RT воздержался от комментариев. «Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», — сказал спортсмен.

RT
В феврале стало известно, что в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружены 12 чемоданов с кокаином. Чемоданы, по версии следствия, оставил в школе бывший завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов, возвращавшийся после командировки в Россию.
В России груз наркотиков, по версии следствия, должны были встречать Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Абянов, Калмыков и Худжамов были арестованы в декабре в Москве.
Организатором поставок кокаина в Россию через посольство в Аргентине следствие считает Андрея Ковальчука. В начале марта Ковальчук, объявленный в международный розыск, был задержан в Германии.

Дело о контрабанде наркотиков через посольство РФ в Аргентине

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