RT: в деле о контрабанде кокаина через посольство России фигурируют спортсмен-керлингист и граждане Латвии

В деле о попытке контрабанды нескольких сотен килограммов кокаина через посольство РФ в Аргентине фигурируют, в числе прочих, керлингист Денис Килба и двое граждан Латвии, сообщает RT.

По данным агентства, из материалов дела следует, что Дениса Килбу наняли в качестве водителя Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые должны были встретить чемоданы с наркотиком.

Килба, участвовавший в чемпионатах России по керлингу, последние несколько лет не занимается профессиональным спортом, но организует соревнования и работает тренером. Спортсмен был допрошен и оставлен в статусе свидетеля, сообщает RT. Калмыков и Худжамов арестованы.

Также, по данным RT, в деле фигурируют двое граждан Латвии (их имена в публикации не упоминаются). В материалах дела говорится, что они сопровождали Иштимира Худжамова во время полета в Буэнос-Айрес на частном самолете, на котором из Аргентины должны были вывезти чемоданы с кокаином.

Адвокат Худжамова Дмитрий Миненко заявил, что, по его данным, первоначально планировалось, что самолет из Аргентины полетит в Ригу, а не в Москву. Груз наркотиков, предполагает агентство, мог предназначаться для Европы.

RT обратилось в МИД Латвии с просьбой прокомментировать сообщения о том, что граждане страны упоминаются в материалах дела о контрабанде кокаина. Ответ из внешнеполитического ведомства Латвии оперативно получить не удалось.