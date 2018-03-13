Глава управления Следственного комитета по Москве вызван на допрос по делу о взятке

Дрыманова, по словам собеседника агентства, планируется допросить в качестве свидетеля в рамках дела главы управления собственной безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

«На имя Дрыманова была выписана повестка в суд для допроса в качестве свидетеля», — сказал источник, не уточнив дату допроса.

Ранее сообщалось , что проходящий по тому же делу, что и Максименко, бывший заместитель руководителя главного следственного управления СК по Москве Денис Никандров, рассказал ФСБ, что дал взятку Дрыманову.

Взятка, как следовало из оглашенных на суде показаний, была дана за то, что Никандрова назначили на должность замглавы ГСУ Следственного комитета по Москве и «за общее покровительство на службе».

Дрыманов тогда объяснил показания своего бывшего подчиненного тем, что Никандров «морально и физически уже устал», поскольку полтора года находится под стражей «по надуманному обвинению».

Также в материалах, оглашенных на суде, говорилось, что Дрыманов участвовал в получении взятки за освобождение подручного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянец). Дрыманов объявил, что ему ничего не известно о подобных показаниях.