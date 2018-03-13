«Бухгалтер Освенцима», приговоренный к тюремному сроку, умер в возрасте 96 лет

Бывший член СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима», умер в возрасте 96 лет.

В 2015 году Гренинг был признан виновным в соучастии в убийстве 300 тысяч человек в Освенциме и приговорен к четырем годам лишения свободы.

В ноябре 2017 года немецкий суд решил, что «бухгалтер Освенцима» должен отправиться в тюрьму, несмотря на пожилой возраст.

Однако за решеткой Гренинг так и не оказался. Он, как сообщает Spiegel Online, умер в пятницу, 9 марта, в больнице.

Оскар Гренинг, отмечает DW, скорее всего был последним нацистским военным преступником, представшим перед судом.