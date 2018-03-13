«Бухгалтер Освенцима», приговоренный к тюремному сроку, умер в возрасте 96 лет
07:21, 13 марта 2018
Надежный источник
Бывший член СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима», умер в возрасте 96 лет.
В 2015 году Гренинг был признан виновным в соучастии в убийстве 300 тысяч человек в Освенциме и приговорен к четырем годам лишения свободы.
В ноябре 2017 года немецкий суд решил, что «бухгалтер Освенцима» должен отправиться в тюрьму, несмотря на пожилой возраст.
Однако за решеткой Гренинг так и не оказался. Он, как сообщает Spiegel Online, умер в пятницу, 9 марта, в больнице.
Оскар Гренинг, отмечает DW, скорее всего был последним нацистским военным преступником, представшим перед судом.
Из более 6,5 тысячи членов СС, служивших в Освенциме, лишь около 50 человек предстали перед судом за более чем 70 лет, прошедших после окончания Второй мировой войны.
Оскар Гренинг работал в Освенциме в 1942-1944 годах. Его обязанности заключались в том, чтобы собирать деньги и ценности убитых узников, следить за их сохранностью и отправлять в Берлин.
Гренинг открыто признавал, что работал в Освенциме, однако настаивал на том, что никак не связан с убийствами заключенных этого концлагеря. В 2015 году на суде он заявлял, что чувствует свою моральную вину за гибель узников Освенцима, но не признает себя виновным в уголовном преступлении.
Сборник
Наши партнерские материалы
партнерский материал
Какой вы предприниматель? Тест «Медузы» и Райффайзенбанка
партнерский материал