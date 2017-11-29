Суд решил отправить в тюрьму 96-летнего «бухгалтера Освенцима», осужденного за причастность к убийству 300 тысяч человек

Бывший член СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима», будет отбывать назначенное ему наказание в виде четырех лет тюрьмы, несмотря на возраст — 96 лет. Об этом сообщает газета Die Zeit.

В 2015 году Гренинг был признан соучастником убийств трехсот тысяч человек в Освенциме во время Второй мировой войны и приговорен к четырем годам тюрьмы. Гренинг оспорил приговор, и до последнего времени было не ясно, будет ли он сидеть в тюрьме в силу преклонного возраста.

Суд отклонил апелляционную жалобу Гренинга, заключив, что он способен отбывать наказание. При этом все «особые потребности» 96-летнего заключенного в тюрьме будут учтены, пообещал суд.