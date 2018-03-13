«Аэрофлот» с 11 апреля возобновит регулярные рейсы в Каир

Самолеты будут три раза в неделю летать в Каир и обратно. С 12 июня по 2 июля рейсы станут ежедневными.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 11 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир.

Аэрофлот прекратил выполнение рейсов в Каир в конце 2015 года, когда авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности.

Запрет на авиасообщение России с Египтом был отменен в начале января 2018 года. Решение касается только полетов в Каир. Чартерные рейсы на курорты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока не разрешены.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после крушения в ноябре 2015 года на Синае российского пассажирского самолета, в результате которого погибли 224 человека. Причиной катастрофы был признан теракт — террористы, предположительно, заложили бомбу в багажное отделение самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

До катастрофы 2015 года Египет был одним из самых популярных направлений среди российских туристов.