Россия сняла запрет на пассажирские авиаперевозки в Каир
Россия отменила запрет на регулярные пассажирские рейсы в Каир. Соответствующие поправки российский президент Владимир Путин внесен в указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».
Поправки, подписанные Путиным 2 января, также отменяют рекомендацию российским туроператорам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих полеты в Каир.
Запрет на пассажирские авиаперевозки из России в другие города Египта, действующий с ноября 2015 года, остается в силе.
Запрет на перевозку пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет был введен после крушения на Синайском полуострове самолета A321 компании Metrojet («Когалымавиа»). На борту самолета взорвалась бомба, погибли 224 человека. Предполагается, что взрывное устройство было заложено на борт самолета в аэропорту египетского курорта Шарм-эль-Шейх.
До запрета на пассажирские перевозки, распространяющегося, в числе прочего, на чартерные рейсы, Египет входил в число наиболее популярных у россиян туристических направлений.