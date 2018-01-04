Россия сняла запрет на пассажирские авиаперевозки в Каир

Россия отменила запрет на регулярные пассажирские рейсы в Каир. Соответствующие поправки российский президент Владимир Путин внесен в указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

Поправки, подписанные Путиным 2 января, также отменяют рекомендацию российским туроператорам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих полеты в Каир.

Запрет на пассажирские авиаперевозки из России в другие города Египта, действующий с ноября 2015 года, остается в силе.