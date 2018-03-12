Жителя Кировской области будут судить за сексуальное насилие над детьми из интерната

Следственный комитет России
13:57, 12 марта 2018
Надежный источник

Житель Кировской области в течение девяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников одного из местных интернатов для детей с ограниченными возможностями.

41-летний мужчина жил рядом с интернатом и заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. Также иногда он предлагал им деньги, уточняет управление СК по Кировской области. В период с 2008 по 2017 год его жертвами стали пять мальчиков; некоторые из них в момент совершения преступления были младше 14 лет. 

Мужчине предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера и вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя. Обвиняемый признал вину; сейчас он находится под стражей. Материалы дела направлены в суд.

В интернате, воспитанники которого стали жертвами насилия, прошла проверка. По ее итогам директор, заместитель директора по воспитательной работе и пять педагогов были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В феврале 2018 года стало известно об изнасилованиях детей Лазурненской коррекционной школе-интернате в Челябинской области. По словам приемных родителей воспитанников интерната, к насилию был причастен местный житель, водивший детей «на рыбалку», а также четыре воспитателя.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о насильственных действиях сексуального характера (по делу арестован житель Челябинска Сергей Кокорин) и о халатности, допущенной сотрудниками детдома. Потерпевшими по делу признаны семеро детей.
После появления информации об изнасилованиях в челябинском интернате прокуратура пообещала провести проверки во всех детдомах на Урале.

Изнасилования в Лазурненском интернате

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