В России выполнен «майский указ» о снижении смертности от сосудистых заболеваний. Но резко выросли «прочие причины»

В России сократилась смертность от заболеваний, перечисленных в президента 2012 года — о досрочном выполнении задачи правительство отчиталось еще в сентябре 2017 года. При этом, как выяснили аналитики РАНХиГС и подтвердили «Ведомости», за тот же период резко выросла смертность от прочих причин и редких болезней.

Самое радикальное снижение количества смертей на 100 тысяч населения зафиксировано для болезней системы кровообращения. Лидерами по снижению коэффициента стали Мордовия, Ингушетия, Амурская, Тамбовская, Владимирская и Нижегородская области, а также Марий Эл, рассказали в Росстате.

Но в ведомстве подтвердили, что в тех же регионах почти в два раза выросла смертность от болезней эндокринной, нервной и мочеполовых систем, от психических расстройств и от прочих причин. Во всех из них кроме Ингушетии смертность от этих факторов за последние годы превысила средние показатели по России.

Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что в некоторых случаях врач может записать в свидетельство о смерти не причину, а повод. Например, если человек умер от закупорки сосудов на фоне болезни эндокринной системы, то можно записать в причины смерти любое из двух заболеваний.