РБК: врачам и сотрудникам вузов перед выборами резко повысили зарплату

РБК
05:31, 12 марта 2018
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Сотрудники некоторых вузов и больниц рассказали РБК, что с декабря 2017 года они начали получать необычно высокие зарплаты. В некоторых случаях речь идет о пятикратном месячном окладе.

О повышении зарплат рассказали в МГУ, МАИ, Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН), московской больнице имени Боткина, НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и Валдайской областной психоневрологической больнице. Часть сотрудников учреждений рассказала об этом анонимно.

В департаменте экономической политики Москвы объяснили, что речь идет о выполнении «майских указов». Почему повышение произошло резко в первые же месяцы 2018 года, в мэрии не объяснили. Замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников предположил, что таким образом власти хотят отчитаться о выполнении указов перед выборами президента.

Резкий рост зарплат «майских» категорий работников был заложен в принимавшемся осенью федеральном бюджете — власти запланировали достичь целевых показателей начиная с 2018 года. На доведение зарплат «майских» бюджетников до нужного уровня в 2018 году было заложено 194,8 миллиарда рублей — на 108 миллиардов рублей больше, чем в 2017-м, следовало из пояснител​ьной записки к проекту бюджета.

РБК
Ранее в Кремле рассказали, что перед выборами обсуждается подготовка новых программных документов, аналогичных «майским указам» 2012 года.

Как исполняются «майские указы»

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