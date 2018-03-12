РБК: врачам и сотрудникам вузов перед выборами резко повысили зарплату

Сотрудники некоторых вузов и больниц рассказали РБК, что с декабря 2017 года они начали получать необычно высокие зарплаты. В некоторых случаях речь идет о пятикратном месячном окладе.

О повышении зарплат рассказали в МГУ, МАИ, Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН), московской больнице имени Боткина, НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и Валдайской областной психоневрологической больнице. Часть сотрудников учреждений рассказала об этом анонимно.

В департаменте экономической политики Москвы объяснили, что речь идет о выполнении . Почему повышение произошло резко в первые же месяцы 2018 года, в мэрии не объяснили. Замглавы Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников предположил, что таким образом власти хотят отчитаться о выполнении указов перед выборами президента.