В интернет выложили второй за неделю фильм о Путине. В нем президент рассказал о «захвате» самолета перед Олимпиадой в Сочи

Дмитрий Киселев
13:20, 11 марта 2018
Надежный источник

Телеведущий Дмитрий Киселев опубликовал на своей странице в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» документальный фильм про Владимира Путина, снятый журналистом ВГТРК и пресс-секретарем избирательного штаба Путина Андреем Кондрашовым.

Фильм длится более двух часов и построен на нескольких интервью Кондрашова с Путиным. В частности, отвечая на вопросы журналиста, Путин исключил возможность возврата Крыма Украине, объяснил крушение подлодки «Курск» запущенным состоянием российской армии после распада СССР и вспомнил, как в 2000 году его вертолет обстреляли в Чечне. Кроме того, Путин рассказал, как перед открытием Олимпиады в Сочи отдал приказ сбить пассажирский самолет, который, как предполагалось, был захвачен террористами. Самолет в итоге благополучно приземлился в аэропорту назначения — угроза теракта, по словам Путина, оказалась выходкой пьяного пассажира.

Кроме самого Путина, в фильме также участвуют соратники и близкие знакомые президента. Среди них секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны России Сергей Шойгу, а также друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин.

«Помните известный фильм „Джентельмены удачи“? И один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру. А второй, какой-то там урка ему говорит: „Ваше место у параши“. По сути, как бы это грубо ни звучало, после распада Советского Союза это и есть способ поведения в отношении России. Нам пытаются всегда показать, где наше место. А нам не нравится это место», — заявил Путин.

Дмитрий Киселев
Телеведущий Владимир Соловьев 7 марта опубликовал в соцсети «Вконтакте» свой документальный фильм про Владимира Путина «Миропорядок 2018». В нем Путин, в частности, заявил, что ядерный удар приведет к глобальной катастрофе, после чего задался вопросом: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?».
В феврале Первый канал начал показывать четырехсерийный документальный фильм режиссера Оливера Стоуна «Путин». Кандидат в президенты Ксения Собчак и партия «Яблоко», от которой в выборах участвует Григорий Явлинский, заявили, что это незаконная агитация. В итоге Первый канал по рекомендации ЦИК отменил показ последней серии фильма.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Митинг против мусорного полигона в Волоколамске. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
«Дайте человеку скатиться в бездну!» Наконец-то выпуск с правильными ответами
33 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы