ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского в адрес Собчак

Памфилова не сообщила, получил ли уже ЦИК ответ из Генпрокуратуры.

Центральная избирательная комиссия России обратилась в Генпрокуратуру в связи тем, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал матом Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова 10 марта сообщила в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ.

«Да, один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала Памфилова.

Во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 28 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак. Она в ответ облила его водой.

4 марта неизвестный мужчина вылил на Собчак стакан воды с криком «Это за Жириновского!». Нападавший оказался стажером Мосгордумы; на следующий день после инцидента с Собчак его исключили из числа стажеров. Также против него возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

5 марта на несколько часов был взломан предвыборный сайт Собчак. На нем срабатывала переадресация на картинку с Владимиром Жириновским и бутылкой воды.