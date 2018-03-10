WSJ узнала о подготовке сделки Трампа и спецпрокурора Мюллера по «российскому делу»

Адвокаты президента США Дональда Трампа планируют заключить сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается «российским делом». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В рамках сделки, по данным собеседников издания, Трамп согласится поговорить с Мюллером в обмен на скорейшее завершение расследования или хотя бы его части, касающейся непосредственно президента США.

По словам одного из источников, обсуждается вариант, при котором Трамп соглашается на разговор при условии, что Мюллер пообещает закрыть расследование в течение 60 дней после встречи с президентом.

Адвокаты Трампа, пишет WSJ, также рассчитывают ограничить круг вопросов, которые спецпрокурор сможет задать президенту США во время встречи.

Подготовка сделки, отметил один из источников издания, пока находится на самой ранней стадии.