WSJ узнала о подготовке сделки Трампа и спецпрокурора Мюллера по «российскому делу»

The Wall Street Journal
11:39, 10 марта 2018
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Адвокаты президента США Дональда Трампа планируют заключить сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается «российским делом». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В рамках сделки, по данным собеседников издания, Трамп согласится поговорить с Мюллером в обмен на скорейшее завершение расследования или хотя бы его части, касающейся непосредственно президента США.

По словам одного из источников, обсуждается вариант, при котором Трамп соглашается на разговор при условии, что Мюллер пообещает закрыть расследование в течение 60 дней после встречи с президентом.

Адвокаты Трампа, пишет WSJ, также рассчитывают ограничить круг вопросов, которые спецпрокурор сможет задать президенту США во время встречи.

Подготовка сделки, отметил один из источников издания, пока находится на самой ранней стадии.

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер возглавляет расследование дела о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в выборы президента США с мая 2017 года.
В рамках расследования спецпрокурор Мюллер уже допросил многих чиновников администрации Трампа, в том числе его зятя и советника Джареда Кушнера.
В январе Дональд Трамп заявил, что «с радостью» даст Мюллеру показания по «российскому делу» под присягой.
По итогам проводимого Мюллером расследования были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту (они связаны с его лоббистской деятельностью). В свою очередь бывший советник Трампа Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР о встречах с послом РФ.

Расследование о связях окружения Трампа с Россией

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