Великобритания рассматривает возможность полного бойкота ЧМ-2018 в России из-за отравления Скрипаля

The Times
16:20, 10 марта 2018
Требует подтверждения

Британские власти рассматривают возможность бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, пишет The Times.

Бойкот входит в число возможных ответных мер, которую Великобритания может принять, если выяснится, что Россия причастна к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили источники издания.

Речь идет как об отказе от визита в Россию на ЧМ-2018 официальных делегаций, так и том, что сборная Англии не будет принимать участие в турнире.

К бойкоту, по данным собеседников The Times, могут присоединиться и другие страны — Польша, Австралия и Япония.

Меры воздействия, которые нужно будет принять в случае, если будет доказана причастность России к отравлению Скрипалей, также обсуждаются с США, добавили источники издания.

«Бойкот чемпионата мира [в России] определенно является одним из обсуждаемых вариантов», — заявил источник в оборонном ведомстве (англ.яз.).

The Times
О том, что дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может повлиять на участие Великобритании в ЧМ-2018 в России ранее заявлял глава британского МИД Борис Джонсон. Он позже уточнил, что речь идет не об отказе от участия в турнире сборной Англии, а о том, что на ЧМ-2018 могут не поехать некоторые британские официальные лица.
4 марта 2018 года в британском Солсбери бывший российский разведчик, осужденный за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления. Они находятся в коме. Также госпитализирован сотрудник полиции.
По данным британских правоохранительных органов, против Скрипалей применили нервно-паралитическое вещество. Какое именно это было вещество, полиция пока не разглашает.
Скрипаль, осужденный в России за госизмену, был передан Великобритании в 2010 году в рамках «обмена шпионами». По данным СМИ, после обмена Скрипаль продолжил работать на иностранную разведку.

Дело об отравлении Сергея Скрипаля

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