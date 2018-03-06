Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в ответ на отравление бывшего российского разведчика

Правительство Великобритании не оставит без ответа отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, если окажется, что за ним стоит иностранное государство. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, выступая в парламенте.

«Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам всего мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной», — заявил он.

По словам Джонсона, если будет доказана причастность к преступлению России, это может повлиять на состав английской делегации на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. По словам источника Sky News, речь идет не об отказе сборной Англии от участия в турнире, а о поездке на чемпионат чиновников.

Джонсон добавил, что Великобритании, возможно, придется «продолжать платить цену за свой принцип противостоять России», но он рассчитывает на поддержку всех политических сил в этом вопросе.