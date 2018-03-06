Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в ответ на отравление бывшего российского разведчика

BBC News
14:20, 6 марта 2018
Надежный источник

Правительство Великобритании не оставит без ответа отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, если окажется, что за ним стоит иностранное государство. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, выступая в парламенте.

«Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам всего мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной», — заявил он.

По словам Джонсона, если будет доказана причастность к преступлению России, это может повлиять на состав английской делегации на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. По словам источника Sky News, речь идет не об отказе сборной Англии от участия в турнире, а о поездке на чемпионат чиновников.

Джонсон добавил, что Великобритании, возможно, придется «продолжать платить цену за свой принцип противостоять России», но он рассчитывает на поддержку всех политических сил в этом вопросе.

Сергей Скрипаль — бывший российский разведчик, осужденный за госизмену. В 2010 году его обменяли на российских агентов, раскрытых в США.
4 марта 2018 года в британском Солсбери 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу в тяжелом состоянии. Они отравились неизвестным сильнодействующим веществом. Предполагается, что это мог быть фентанил — опиоидный анальгетик, который применяется при анестезии.
Случившееся со Скрипалем многим напомнило смерть Александра Литвиненко — бывшего офицера ФСБ, который умер в Великобритании в 2006 от отравления полонием. В Великобритании исполнителями убийства называют бывшего сотрудника ФСО Андрея Лугового (ныне — депутат Госдумы) и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. 
Официальные представители России категорически отрицают причастность российского государства как к смерти Литвиненко, так и к возможному покушению на Сергея Скрипаля.

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