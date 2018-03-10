В Дагестане полицейский застрелил двух человек, в том числе сотрудника Росгвардии
В Дагестане полицейский подозревается в убийстве двух человек, включая сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии, сообщило Следственное управление СК по республике.
9 марта полицейский ППСМ ОМВД России по Каякентскому району 32-летний старший сержант полиции, находясь вне службы, в ходе конфликта, переросшего в драку, открыл огонь по 29-летнему сотруднику управления вневедомственной охраны Росгвардии и 34-летнему жителю Махачкалы.
От полученных ранений, говорится в сообщении СК, оба пострадавших скончались на месте происшествия.
Представитель ГУ МВД по Дагестану сообщил РИА Новости, что полицейский сознался в убийстве. Проводится служебная проверка, по итогам которой полицейский будет уволен из правоохранительных органов.
Источники ТАСС, в свою очередь, рассказали, что сотрудник Росгвардии и житель Махачкалы, по предварительным данным, вымогали у полицейского деньги.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).