В Дагестане полицейский застрелил двух человек, в том числе сотрудника Росгвардии

Следственное управление СК РФ по республике Дагестан
08:21, 10 марта 2018
Надежный источник

В Дагестане полицейский подозревается в убийстве двух человек, включая сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии, сообщило Следственное управление СК по республике.

9 марта полицейский ППСМ ОМВД России по Каякентскому району 32-летний старший сержант полиции, находясь вне службы, в ходе конфликта, переросшего в драку, открыл огонь по 29-летнему сотруднику управления вневедомственной охраны Росгвардии и 34-летнему жителю Махачкалы.

От полученных ранений, говорится в сообщении СК, оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Представитель ГУ МВД по Дагестану сообщил РИА Новости, что полицейский сознался в убийстве. Проводится служебная проверка, по итогам которой полицейский будет уволен из правоохранительных органов.

Источники ТАСС, в свою очередь, рассказали, что сотрудник Росгвардии и житель Махачкалы, по предварительным данным, вымогали у полицейского деньги.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следственное управление СК РФ по республике Дагестан
Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали, что в Дагестане «в ходе бытового конфликта» были убиты двое бойцов Росгвардии. Телеграм-канал Mash, в свою очередь, сообщал, что нападавшего — сотрудника ППС — задержали за совершение преступления, а потом предложили откупиться. В ответ он открыл огонь.
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