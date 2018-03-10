В Дагестане полицейский застрелил двух человек, в том числе сотрудника Росгвардии

В Дагестане полицейский подозревается в убийстве двух человек, включая сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии, сообщило Следственное управление СК по республике.

9 марта полицейский ППСМ ОМВД России по Каякентскому району 32-летний старший сержант полиции, находясь вне службы, в ходе конфликта, переросшего в драку, открыл огонь по 29-летнему сотруднику управления вневедомственной охраны Росгвардии и 34-летнему жителю Махачкалы.

От полученных ранений, говорится в сообщении СК, оба пострадавших скончались на месте происшествия.

Представитель ГУ МВД по Дагестану сообщил РИА Новости, что полицейский сознался в убийстве. Проводится служебная проверка, по итогам которой полицейский будет уволен из правоохранительных органов.

Источники ТАСС, в свою очередь, рассказали, что сотрудник Росгвардии и житель Махачкалы, по предварительным данным, вымогали у полицейского деньги.