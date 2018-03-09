В Дагестане «в ходе бытового конфликта» убиты двое бойцов Росгвардии

В дагестанском селе Герга убиты двое бойцов Росгвардии, нападавший задержан. Об этом со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах республики сообщают ТАСС и «Интерфакс».

По словам собеседника агентств, убийство произошло «в ходе бытового конфликта». При этом «Интерфакс» отмечает, что мужчина, застреливший бойцов Росгвардии, не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям.

Из-за чего произошел конфликт и откуда у нападавшего было оружие, не уточняется. Имена задержанного и убитых также не сообщаются.

Источники Mash рассказали, что задержанный — сотрудник патрульно-постовой службы. Издание также уточняет, что один из убитых не был бойцом Росгвардии, а служил в управлении собственной безопасности. По данным Mash, нападавшего задержали за совершение преступления, а потом предложили откупиться. В ответ он открыл огонь.