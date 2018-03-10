Глава профсоюза КХЛ напал на арбитра во время матча

Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко напал на арбитра во время матча Кубка вызова среди ветеранов, который прошел 9 марта в Одинцово.

Коваленко был удален на две минуты за удар клюшкой, а когда вернулся на площадку, напал на арбитра Владислава Киселева, нанеся ему удар в голову. Видео инцидента публикует «Спорт-Экспресс». После нападения на арбитра Коваленко получил 50 минут дисциплинарного штрафа.

Владислав Киселев сообщил «Чемпионат.com», что его госпитализировали с сотрясением мозга. «Он был разъярен. На мою просьбу уйти на скамейку поменяться он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок», — описал Киселев произошедшее, добавив, что Коваленко перед ним не извинился.

«Спорт-Экспресс» арбитр рассказал, что написал заявление в полицию.

Андрей Коваленко, в свою очередь, сообщил, что «в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениям». «Я не отрицаю, что рукой ударил судью», — сказал Коваленко. «Сожалею, что не сдержался», — добавил он.

При этом глава профсоюза КХЛ заявил, что считает историю с нападением на арбитра «раздутой» и «не стоящей выеденного яйца». «Есть регламент, есть штрафы. <…> Почему в этот раз решили все раскрутить, я не понимаю», — сказал он.