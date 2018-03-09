Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Исключение сделано для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжения вступят в силу с 23 марта.

Импортные пошлины введены для всех стран, кроме Канады и Мексики, с которыми продолжаются переговоры по Соглашению о свободной торговле (NAFTA). Трамп подчеркнул, что, если переговоры завершатся неудачей, то исключение для приграничных стран отменят.

Трамп также намекнул, что пошлины могут быть отменены для Австралии, так как эта страна закупает больше американских товаров, чем продает в США.