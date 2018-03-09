Олег Дерипаска написал колонку о подпольном правительстве для консервативного американского издания

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал колонку для американского консервативного издания . Материал вышел под заголовком «Постоянно меняющаяся „российская повестка“ — это ложная манипуляция аудиторией».

В колонке Дерипаска рассуждает о том, что современная американская политика напоминает фильм «Плутовство» (1999), где ради победы на выборах президента США был придуман несуществующий военный конфликт. Сейчас таким выдуманным сценарием, по мнению Дерипаски, является обсуждение возможного вмешательства России в американские выборы и внутреннюю политику.

Авторами «российской повестки» Дерипаска называет подпольное правительство (в оригинале deep state) — то есть группу выходцев из элит, которые пытаются повлиять на работу президентской администрации Дональда Трампа. Себя российский миллиардер считает одной из жертв этой группы из-за обвинений в связях с Трампом.