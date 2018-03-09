На суде по делу о лондонском теракте показали видео взрыва в метро

The Guardian
13:35, 9 марта 2018
Надежный источник

В Лондоне начался суд над 18-летним Ахмедом Хассаном, которого обвиняют во взрыве в вагоне метро 15 сентября 2017 года. На очередном заседании 8 марта обвинение представило запись камеры наблюдения внутри вагона, на которой виден момент взрыва.

Как выяснило следствие, взрывное устройство сработало не полностью — основной заряд не сдетонировал. Устройство было начинено ножами, шурупами, гвоздями и металлическими стержнями для большего поражающего эффекта, но сила взрыва оказалась недостаточной, чтобы они причинили значительный ущерб.

Видеокамеры также зафиксировали, как мужчина, похожий на Хассана, заходил в вагон и вышел перед самым взрывом. По версии следствия, он купил компоненты взрывного устройства на Amazon.

Взрыв в лондонском метро произошел в утренний час пик 15 сентября. Различные травмы получили 39 человек.
Ответственность за взрыв взяли на себя террористы «Исламского государства», но следствие пришло к выводу, что прямой связи между ними и действиями предполагаемого виновника Хассана нет.
Хассан является беженцем из Ирака, он покинул страну в возрасте 15 лет и воспитывался в известной британской семье, где побывали более 250 приемных детей. Как выяснило следствие, при подаче прошения о статусе беженца Хассан говорил, что его «тренировали убивать в ИГ».

Теракт в Лондоне

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