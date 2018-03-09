На суде по делу о лондонском теракте показали видео взрыва в метро

В Лондоне начался суд над 18-летним Ахмедом Хассаном, которого обвиняют во взрыве в вагоне метро 15 сентября 2017 года. На очередном заседании 8 марта обвинение представило запись камеры наблюдения внутри вагона, на которой виден момент взрыва.

Met Police release CCTV footage showing moment of Parsons Green Tube explosion pic.twitter.com/jgxkb7k5qJ — The Independent (@Independent) 8 марта 2018 г.

Как выяснило следствие, взрывное устройство сработало не полностью — основной заряд не сдетонировал. Устройство было начинено ножами, шурупами, гвоздями и металлическими стержнями для большего поражающего эффекта, но сила взрыва оказалась недостаточной, чтобы они причинили значительный ущерб.

Видеокамеры также зафиксировали, как мужчина, похожий на Хассана, заходил в вагон и вышел перед самым взрывом. По версии следствия, он купил компоненты взрывного устройства на Amazon.