На кладбище Солсбери начали работать следователи. Там похоронены жена и сын отравленного шпиона

Salisbury Journal
16:40, 9 марта 2018
Надежный источник

На кладбище британского города Солсбери начали работу следователи, материалы оттуда перевозят в местную больницу. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает местное издание Salisbury Journal.

Ранее полиция отгородила на кладбище участок, где похоронены жена и сын россиянина Сергея Скрипаля, которого госпитализировали с тяжелым отравлением. Идет ли речь именно об изъятии предметов с могил Людмилы или Александра Скрипалей, не уточняется.

В операции помимо полицейских принимали участие врачи скорой помощи и военные, которые прибыли в город для помощи в расследовании отравления Скрипаля.

Местная полиция категорически отвергла сообщения об эксгумации тел. Как отмечает Sky News, тело Александра Скрипаля после смерти было кремировано — в Солсбери похоронена урна с прахом.

Обновление. В новости ранее сообщалось, что на кладбище было эксгумировано тело. Написавший об этом Salisbury Journal удалил информацию после опровержений представителей полиции.
4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с отравлением нервно-паралитическим веществом. Скрипаль осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его выдали Лондону в обмен на российских разведчиков.
Людмила Скрипаль вместе с мужем переехала в Великобританию. Она умерла в 2012 году, в свидетельстве о смерти в качестве причины записан рак матки. Александр Скрипаль умер в 2017 году в Санкт-Петербурге от острой печеночной недостаточности.
В рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипалей полиция также начала изучать обстоятельства смерти жены и сына российского разведчика.

Отравление Сергея Скрипаля

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