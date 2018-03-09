На кладбище Солсбери начали работать следователи. Там похоронены жена и сын отравленного шпиона

На кладбище британского города Солсбери начали работу следователи, материалы оттуда перевозят в местную больницу. Об этом со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает местное издание Salisbury Journal.

Ранее полиция отгородила на кладбище участок, где похоронены жена и сын россиянина Сергея Скрипаля, которого госпитализировали с тяжелым отравлением. Идет ли речь именно об изъятии предметов с могил Людмилы или Александра Скрипалей, не уточняется.

В операции помимо полицейских принимали участие врачи скорой помощи и военные, которые прибыли в город для помощи в расследовании отравления Скрипаля.

Местная полиция категорически отвергла сообщения об эксгумации тел. Как отмечает Sky News, тело Александра Скрипаля после смерти было кремировано — в Солсбери похоронена урна с прахом.

Обновление. В новости ранее сообщалось, что на кладбище было эксгумировано тело. Написавший об этом Salisbury Journal удалил информацию после опровержений представителей полиции.