На факультете политологии МГУ пообещали рассмотреть жалобу в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который возглавляет кафедру международных отношений. Об этом рассказал декан факультета Андрей Шутов.

Он заметил, что обращения студентов в любом случае рассматриваются, но «если есть какая-то игра политическая с подтекстами, мы, естественно, в этом разбираемся и выносим свои оценки».

При этом Шутов посчитал, что жалоба студентов на Слуцкого связана с «замыслами [Алексея] Навального». Сам Навальный не требовал увольнения Слуцкого из МГУ, а призывал к снятию депутатских полномочий.