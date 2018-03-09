МГУ: требование снять Слуцкого с поста завкафедры — это политическая игра и замыслы Навального

РИА Новости
17:20, 9 марта 2018
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На факультете политологии МГУ пообещали рассмотреть жалобу в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который возглавляет кафедру международных отношений. Об этом рассказал декан факультета Андрей Шутов.

Он заметил, что обращения студентов в любом случае рассматриваются, но «если есть какая-то игра политическая с подтекстами, мы, естественно, в этом разбираемся и выносим свои оценки».

При этом Шутов посчитал, что жалоба студентов на Слуцкого связана с «замыслами [Алексея] Навального». Сам Навальный не требовал увольнения Слуцкого из МГУ, а призывал к снятию депутатских полномочий.

«Люди, которые реализуют замыслы Навального, они просто абсолютно не у дел оказываются, требуя какой-то отставки по поводу каких-то заявлений десятилетней давности. Почему эти темы не возникли сразу после якобы события? А возникли только после того, как Слуцкий сейчас занимает очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов в качестве председателя комитета Госдумы. Давайте зададимся вот этим вопросом. И в этой связи посмотрим, что за инициатива инициативных групп, и с кем они аффилируются, эти инициативные группы», — сказал Шутов.

РИА Новости
С требованием отставки Слуцкого выступила инициативная группа студентов МГУ, у которой ранее возник конфликт с руководством вуза из-за организации фан-зоны около главного здания университета. Студенты посчитали отставку необходимой после того, как несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах.
С обвинениями в адрес Слуцкого выступили Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Дарья Жук («Дождь»). Рустамова предоставила расшифровку аудиозаписи, на которой Слуцкий во время интервью навязывает ей близкие отношения.
Ранее сам Слуцкий называл обвинения свой адрес заказной кампанией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, которые не чувствуют себя в безопасности, не работать в парламенте.

Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах

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