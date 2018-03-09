МГУ: требование снять Слуцкого с поста завкафедры — это политическая игра и замыслы Навального
На факультете политологии МГУ пообещали рассмотреть жалобу в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который возглавляет кафедру международных отношений. Об этом рассказал декан факультета Андрей Шутов.
Он заметил, что обращения студентов в любом случае рассматриваются, но «если есть какая-то игра политическая с подтекстами, мы, естественно, в этом разбираемся и выносим свои оценки».
При этом Шутов посчитал, что жалоба студентов на Слуцкого связана с «замыслами [Алексея] Навального». Сам Навальный не требовал увольнения Слуцкого из МГУ, а призывал к снятию депутатских полномочий.
«Люди, которые реализуют замыслы Навального, они просто абсолютно не у дел оказываются, требуя какой-то отставки по поводу каких-то заявлений десятилетней давности. Почему эти темы не возникли сразу после якобы события? А возникли только после того, как Слуцкий сейчас занимает очень активную позицию в отношении отстаивания наших национальных интересов в качестве председателя комитета Госдумы. Давайте зададимся вот этим вопросом. И в этой связи посмотрим, что за инициатива инициативных групп, и с кем они аффилируются, эти инициативные группы», — сказал Шутов.