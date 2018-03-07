За год число мультимиллионеров в России выросло более чем на четверть

Число ультрабогатых жителей России, располагающих состоянием от 50 миллионов долларов США, за год увеличилось на 27%. К такому выводу пришли составители ежегодного доклада World Wealth Report.

Годом ранее было зафиксировано снижение числа ультрабогатых россиян и граждан СНГ на 37%.

Рост числа богатых россиян составители доклада объясняют выходом российской экономики из рецессии.

В 2017 году, по подсчетам составителей доклада, в России проживали 2620 граждан с состоянием более 50 миллионов долларов.

Всего в мире в 2017 году было 129730 людей с состоянием от 50 миллионов долларов. Абсолютным лидером по числу ультрабогатых людей являются США, где проживают более 38,5 тысячи человек с такими состояниями.

Также авторы доклада, составляемого компанией Knight Frank, зафиксировали рост в России числа граждан с состоянием от 5 до 50 миллионов долларов. В 2017 году в России проживали более 38,1 тысячи мультимиллионеров — на 27% больше, чем годом ранее.

Глава департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева, представляя доклад World Wealth Report, отметила, что россияне входят в число лидеров среди ультрабогатых по наличию второго гражданства.

«58% ультрабогатых россиян имеют второй паспорт (двойное гражданство). 45% рассматривают переезд на постоянной основе», — цитирует Шалаеву «Интерфакс-Недвижимость».