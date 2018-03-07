Минздрав пригрозил срывом поставок обезболивающих в регионы из-за действий Росгвардии

Министерство здравоохранения сообщило, что в ряде регионов России поставки наркотических обезболивающих оказались под угрозой срыва из-за решений Росгвардии по лицензированию охранной деятельности. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту новых правил перевозки препаратов.

Основным перевозчиком таких обезболивающих является ФГУП «Спецсвязь». В пресс-службе ведомства РБК рассказали, что в ноябре 2017 года Росгвардия лишила «Спецсвязь» оружия из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность и запретила перевозить лекарства. Получить лицензию «Спецсвязь» не может — ее выдают только ООО, но не госпредприятиям.

Для возобновления перевозок «Спецсвязь» начала заключать договоры с другими охранными структурами, что в отдельных случаях повысило стоимость транспортировки в шесть раз.

Теперь Минздрав предложил дать «Спецсвязи» право перевозить лекарства без лицензии на охранную деятельность. Как в этом случае будет осуществляться охрана перевозки, если у сотрудников предприятия нет права на ношение оружия, не уточняется.

В Росгвардии последствия своих решений никак не прокомментировали.