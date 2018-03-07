Грудинин вернулся на дебаты, чтобы поздравить Собчак с 8 марта. А потом снова ушел

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин вернулся на теледебаты, чтобы поздравить другого кандидата Ксению Собчак с наступающим 8 марта. Выпуск дебатов вышел в эфир на Первом канале утром 7 марта. Запись дебатов уже есть на ютьюбе.

«Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты. Поэтому в них я участвовать не буду», — заявил Грудинин. Затем он поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем.

Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского Meduza

Грудинин напомнил, что ранее во время дебатов на «России 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский «обидел» Собчак и не извинился. «Поэтому от лица, я думаю, всех мужчин я хочу извиниться перед ней и считаю, что мы должны все поблагодарить ее, что она с нами, поздравить ее с этим праздником», — добавил Грудинин и вручил Собчак букет роз. После этого он попрощался и ушел из студии.