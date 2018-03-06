Вместе с бывшим российским разведчиком в Великобритании отравлена его дочь

Вместе с бывшим полковником ГРУ Генштаба России Сергеем Скрипалем в Великобритании госпитализирована его 33-летняя дочь Юлия Скрипаль. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает «Би-би-си».

66-летнего Скрипаля с дочерью обнаружили на скамейке торгового центра в Солсбери. У них не было видимых увечий, оба пострадавших находятся в реанимации с подозрением на отравление неизвестным сильнодействующим веществом.