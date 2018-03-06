The Telegraph: Отравленный в Великобритании бывший полковник ГРУ опасался за свою жизнь

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании неизвестным веществом, ранее подавал заявление в британскую полицию, что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает The Telegraph.

4 марта Сергей Скрипаль и его спутница были обнаружены без сознания и экстренно госпитализированы после отравления неизвестным веществом в торговом центре английского города Солсбери. По некоторым данным, они могли отравиться сильным опиатом фентанилом.

Полиция эвакуировала из предосторожности торговый центр и ресторан Zizzi, где могли обедать Скрипаль со спутницей. Состояние пострадавших остается критическим.