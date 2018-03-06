The Telegraph: Отравленный в Великобритании бывший полковник ГРУ опасался за свою жизнь
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании неизвестным веществом, ранее подавал заявление в британскую полицию, что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает The Telegraph.
4 марта Сергей Скрипаль и его спутница были обнаружены без сознания и экстренно госпитализированы после отравления неизвестным веществом в торговом центре английского города Солсбери. По некоторым данным, они могли отравиться сильным опиатом фентанилом.
Полиция эвакуировала из предосторожности торговый центр и ресторан Zizzi, где могли обедать Скрипаль со спутницей. Состояние пострадавших остается критическим.
66-летний Сергей Скрипаль является бывшим российским разведчиком. В 2006 году он был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании.
В 2010-м Скрипаль вместе с еще тремя осужденными за госизмену россиянами был помилован и обменян на 10 российских агентов, раскрытых в США.
В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Британская полиция считает, что Литвиненко был убит российскими спецслужбами. Россия отрицает причастность к его смерти.