Sky News назвал симптомы у пострадавших на месте отравления бывшего офицера ГРУ: раздражение глаз и затрудненное дыхание

Сотрудники британских экстренных служб, которые побывали на месте, где отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, жаловались на раздражение глаз и затрудненное (свистящее) дыхание. О таких симптомах у пострадавших рассказал телеканалу Sky News источник в правительстве Великобритании.

Полиция ранее подтвердила, что «небольшому числу сотрудников экстренных служб» потребовалась медицинская помощь. Все они, за исключением одного человека, были вскоре выписаны из больницы.

Каким именно веществом отравился Сергей Скрипаль, до сих пор не установлено. Высказывалась версия, что это мог быть фентанил — опиоидный анальгетик, который применяется при анестезии. Эта версия не согласуется с сообщением Sky News о симптомах у пострадавших.

К расследованию дела привлекли сотрудников подразделений по борьбе с терроризмом. При этом британская полиция сообщила, что не считает отравление Скрипаля терактом.