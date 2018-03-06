Sky News назвал симптомы у пострадавших на месте отравления бывшего офицера ГРУ: раздражение глаз и затрудненное дыхание

Sky News
15:51, 6 марта 2018
Требует подтверждения

Сотрудники британских экстренных служб, которые побывали на месте, где отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, жаловались на раздражение глаз и затрудненное (свистящее) дыхание. О таких симптомах у пострадавших рассказал телеканалу Sky News источник в правительстве Великобритании.

Полиция ранее подтвердила, что «небольшому числу сотрудников экстренных служб» потребовалась медицинская помощь. Все они, за исключением одного человека, были вскоре выписаны из больницы.

Каким именно веществом отравился Сергей Скрипаль, до сих пор не установлено. Высказывалась версия, что это мог быть фентанил — опиоидный анальгетик, который применяется при анестезии. Эта версия не согласуется с сообщением Sky News о симптомах у пострадавших.

К расследованию дела привлекли сотрудников подразделений по борьбе с терроризмом. При этом британская полиция сообщила, что не считает отравление Скрипаля терактом.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу вечером 4 марта. Они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших обнаружили без сознания на скамейке торгового центра в городе Солсбери.
Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за государственную измену. В 2010 году его обменяли на российских разведчиков, раскрытых спецслужбами США.

Подробнее об отравлении Сергея Скрипаля

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

У берегов Австралии найден авианосец «Лексингтон». Он затонул во время первой в истории битвы авианосцев

53 секунды

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы