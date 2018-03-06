Павел Грудинин обвинил ЦИК в «информационном вбросе» о своих зарубежных счетах

Павел Грудинин
07:11, 6 марта 2018
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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин назвал «информационным вбросом» информацию Центризбиркома о том, что он якобы имеет 13 незакрытых счетов в швейцарском банке. Об этом политик написал в своем фейсбуке. Пресс-секретарь Грудинина подтвердил «Медузе» подлинность аккаунта политика в соцсети.

Грудинин упрекнул ЦИК в попытке «устроить сенсацию на пустом месте», в третий раз «рассказывая одну и ту же историю на новый лад».

Он в очередной раз подчеркнул, что не скрывал никакой информации от ЦИК и не намерен снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?! Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!

Павел Грудинин
5 марта ЦИК сообщил, что обнаружил 11 новых счетов Павла Грудинина в швейцарском банке, на которых якобы находятся более миллиона долларов и пяти с половиной килограммов золота. Согласно выборному законодательству, кандидат в президенты не может иметь зарубежных счетов.
Регистрируясь кандидатом на выборах президента, Грудинин сообщал ЦИК, что имел, но уже закрыл два зарубежных счетах, которые были ему нужны для оплаты лечения родственников за границей.
Формально ЦИК может обратиться в Верховный суд, чтобы на основании выявленных нарушений потребовать снятие кандидатуры Грудинина с выборов. Однако в Центризбиркоме пока заявляли лишь о намерении внести информацию о зарубежных счетах Грудинина в информационный плакат кандидатов в президенты.

Что нужно знать о Павле Грудинине

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