Павел Грудинин обвинил ЦИК в «информационном вбросе» о своих зарубежных счетах

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин назвал «информационным вбросом» информацию Центризбиркома о том, что он якобы имеет 13 незакрытых счетов в швейцарском банке. Об этом политик написал в своем фейсбуке. Пресс-секретарь Грудинина подтвердил «Медузе» подлинность аккаунта политика в соцсети.

Грудинин упрекнул ЦИК в попытке «устроить сенсацию на пустом месте», в третий раз «рассказывая одну и ту же историю на новый лад».

Он в очередной раз подчеркнул, что не скрывал никакой информации от ЦИК и не намерен снимать свою кандидатуру с президентских выборов.