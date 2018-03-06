Павел Грудинин обвинил ЦИК в «информационном вбросе» о своих зарубежных счетах
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин назвал «информационным вбросом» информацию Центризбиркома о том, что он якобы имеет 13 незакрытых счетов в швейцарском банке. Об этом политик написал в своем фейсбуке. Пресс-секретарь Грудинина подтвердил «Медузе» подлинность аккаунта политика в соцсети.
Грудинин упрекнул ЦИК в попытке «устроить сенсацию на пустом месте», в третий раз «рассказывая одну и ту же историю на новый лад».
Он в очередной раз подчеркнул, что не скрывал никакой информации от ЦИК и не намерен снимать свою кандидатуру с президентских выборов.
А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?! Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!