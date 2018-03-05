В Великобритании госпитализирован бывший российский разведчик. Его отравили неизвестным веществом

В британском Солсбери днем 4 марта мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.

По информации «Би-би-си» и The Guardian, отравленный мужчина — это российский разведчик Сергей Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону.

Как заявила полиция графства Уилтшир (на его территории расположен Солсбери), мужчина и женщина находятся в реанимации, они в критическом состоянии. Видимых повреждений на их телах нет.

После госпитализации пострадавших торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые начали очистку прилегающей территории.

Полиция также прибыла в дом Скрипаля в Солсбери.

BREAKING NEWS Major incident in Salisbury involves Russian spyhttps://t.co/7mPAOrgqsA pic.twitter.com/DQowcMR4HN — BBC West Live (@BBCBristol) March 5, 2018