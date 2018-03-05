В Великобритании госпитализирован бывший российский разведчик. Его отравили неизвестным веществом

BBC News
18:18, 5 марта 2018
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В британском Солсбери днем 4 марта мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.

По информации «Би-би-си» и The Guardian, отравленный мужчина — это российский разведчик Сергей Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону.

Как заявила полиция графства Уилтшир (на его территории расположен Солсбери), мужчина и женщина находятся в реанимации, они в критическом состоянии. Видимых повреждений на их телах нет.

После госпитализации пострадавших торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые начали очистку прилегающей территории.

Полиция также прибыла в дом Скрипаля в Солсбери.

Полковник Сергей Скрипаль до 1999 года служил в главном разведывательном управлении Генштаба России. Он был задержан по подозрению в шпионаже на британскую разведку в 2004 году. Два года спустя Скрипаля приговорили к 13 годам строгого режима.
В 2010 году Скрипаль и еще трое осужденных в России были помилованы в рамках операции по обмену между российскими, американскими и британскими спецслужбами. В Россию вернулись десять агентов, раскрытых в США, в том числе Анна Чапман.
В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Британское следствие пришло к выводу, что Литвиненко был убит российскими спецслужбами. Россия отрицает причастность к смерти Литвиненко.

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