В Великобритании госпитализирован бывший российский разведчик. Его отравили неизвестным веществом
В британском Солсбери днем 4 марта мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
По информации «Би-би-си» и The Guardian, отравленный мужчина — это российский разведчик Сергей Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону.
Как заявила полиция графства Уилтшир (на его территории расположен Солсбери), мужчина и женщина находятся в реанимации, они в критическом состоянии. Видимых повреждений на их телах нет.
После госпитализации пострадавших торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые начали очистку прилегающей территории.
Полиция также прибыла в дом Скрипаля в Солсбери.
BREAKING NEWS Major incident in Salisbury involves Russian spyhttps://t.co/7mPAOrgqsA pic.twitter.com/DQowcMR4HN— BBC West Live (@BBCBristol) March 5, 2018
🔵🇬🇧|🇷🇺#RoyaumeUni : Dans un état très critique, un ex-espion russe réfugié en Grande-Bretagne est actuellement soigné dans un hôpital de #Salisbury après avoir été en contact avec une « substance inconnue » (BBC). pic.twitter.com/yzD1BN8Baq— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) March 5, 2018