В связи с нападением на Собчак завели дело о мелком хулиганстве

Полиция возбудила административное дело о мелком хулиганстве против мужчины, который облил водой кандидата в президенты Ксению Собчак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Москве.

Согласно КоАП, мелкое хулиганство наказывается штрафом от 500 до тысячи рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Ксению Собчак облил водой неизвестный мужчина с криком «Это за Жириновского»; инцидент произошел 4 марта в Петровском путевом дворце, куда Собчак приехала на мероприятие в честь дня рождения Михаила Горбачева. Нападавший был доставлен в полицию.

Собчак заявила, что нападавшего зовут Алан Дзуцев (официально его имя не было названо) и что он помощник спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Спикер сообщил, что нападавший стажируется в Мосгордуме. 5 марта стало известно, что его исключили из числа стажеров.

Собчак сообщила , что мэр Москвы Сергей Собянин извинился перед ней за нападение. Также свои извинения Собчак принес Алексей Шапошников.