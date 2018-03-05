«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»

Премию Киноакадемии в номинации «Лучший фильм» получила «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.

Форма воды. Официальный трейлер 20th Century Fox Russia

На награду также претендовали: «Зови меня своим именем» (режиссер Лука Гуаданьино), «Темные времена» (Джо Райт), «Дюнкерк» (Кристофер Нолан), «Прочь» (Джордан Пил), «Леди Берд» (Грета Гервиг), «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон), «Секретное досье» (Стивен Спилберг) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах).

Гильермо дель Торо также получил «Оскар» как лучший режиссер.

Лучшими актером и актрисой были признаны Гари Олдман за «Темные времена» и Фрэнсис Макдорманд за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В номинации «Лучший актер второго плана» победил Сэм Рокуэлл за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни за «Тоня против всех».

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стала «Тайна Коко», она также получила «Оскар» за лучшую песню.

В категории «Лучший оригинальный сценарий» «Оскар» получил Джордан Пил за фильм «Прочь». Награду за лучший адаптированный сценарий присудили 89-летнему Джеймсу Айвори за «Зови меня своим именем».

Лучшим полнометражным документальным фильмом стал «Икар» Брайана Фогеля о допинге в российском спорте. Главный герой фильма — бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.