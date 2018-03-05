«Левый фронт» подал заявку на митинг на Пушкинской площади после выборов

Активисты «Левого фронта» подали в московскую мэрию заявку на проведение митинга вечером 19 марта — на следующий день после выборов президента. Об этом рассказал лидер движения Сергей Удальцов.

Темой митинга заявлено «обсуждение итогов выборов президента Российской Федерации». Заявка подана на мероприятие с участием до тысячи человек на Пушкинской площади около памятника Александру Пушкину.

«Левый фронт» также предложил несколько альтернативных площадок: напротив Пушкинской площади — в Новопушкинском сквере, на Тверском бульваре, перед Театром российской армии и на Чистопрудном бульваре.