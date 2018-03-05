«Левый фронт» подал заявку на митинг на Пушкинской площади после выборов
Активисты «Левого фронта» подали в московскую мэрию заявку на проведение митинга вечером 19 марта — на следующий день после выборов президента. Об этом рассказал лидер движения Сергей Удальцов.
Темой митинга заявлено «обсуждение итогов выборов президента Российской Федерации». Заявка подана на мероприятие с участием до тысячи человек на Пушкинской площади около памятника Александру Пушкину.
«Левый фронт» также предложил несколько альтернативных площадок: напротив Пушкинской площади — в Новопушкинском сквере, на Тверском бульваре, перед Театром российской армии и на Чистопрудном бульваре.
В выборах президента России участвуют Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
По последним данным ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать 69,1% россиян, за Грудинина — 7,8%, за Жириновского — 5,9%. На четвертом месте находится Собчак с 1,6%, у остальных кандидатов менее процента голосов.