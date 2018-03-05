Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд получили «Оскары» как лучшие актер и актриса

Гари Олдман стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший актер». Награда Киноакадемии присуждена ему за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой признана Фрэнсис Макдорманд за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Universal Pictures

Merrick Morton / 20th Century Fox

Также на «Оскар» лучшему актеру претендовали: Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.») и Дэниэл Дэй-Льюис ( «Призрачная нить»).

В номинации «Лучшая актриса» были представлены: Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд») и Мэрил Стрип («Секретное досье»).

Ранее премию Киноакадемии в номинации «Лучший актер второго плана» получил Сэм Рокуэлл за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни за роль в фильме «Тоня против всех».