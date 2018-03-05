ФАС завела дело на «Мегафон» и МТС из-за внутрироссийского роуминга

Федеральная антимонопольная служба
11:01, 5 марта 2018
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотовых операторов МТС и «Мегафон».

Эти операторы, говорится в заявлении ФАС, объявили об отмене внутрироссийского роуминга, однако проверка показала, что в их тарифах цена междугородных звонков в поездках по России необоснованно завышена. Также необоснованно, по мнению ФАС, и введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона.

По итогам рассмотрения дел, сообщила ФАС, может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного компаниями в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В «Мегафон» сообщили РБК, что не согласны с претензиями антимонопольного ведомства. «Предложенная нами стоимость междугороднего звонка соответствует средней цене междугороднего соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи», — говорится в заявлении компании.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и МегаФон дел о нарушении антимонопольного законодательства, — сообщил замглавы ФАС России. — По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства».

Федеральная антимонопольная служба
В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов.
Антимонопольное ведомство вынесло четырем крупнейшим в РФ операторам — «Билайну», Tele2, «Мегафону» и МТС — предупреждение, потребовав к началу августа подготовить линейки тарифов без платы за роуминг внутри страны. Никто из операторов в установленный срок требование ФАС не выполнил.
В августе ФАС объявила, что срок отмены внутрироссийского роуминга перенесен на 15 декабря.

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