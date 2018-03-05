ФАС завела дело на «Мегафон» и МТС из-за внутрироссийского роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотовых операторов МТС и «Мегафон».

Эти операторы, говорится в заявлении ФАС, объявили об отмене внутрироссийского роуминга, однако проверка показала, что в их тарифах цена междугородных звонков в поездках по России необоснованно завышена. Также необоснованно, по мнению ФАС, и введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона.

По итогам рассмотрения дел, сообщила ФАС, может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного компаниями в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В «Мегафон» сообщили РБК, что не согласны с претензиями антимонопольного ведомства. «Предложенная нами стоимость междугороднего звонка соответствует средней цене междугороднего соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи», — говорится в заявлении компании.