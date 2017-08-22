ФАС перенесла срок отмены внутрироссийского роуминга

Все четыре крупнейших в России сотовых оператора, которым были направлены предупреждения, согласились выполнить требования антимонопольного ведомства, попросив лишь о переносе сроков, подчеркнули в ФАС.

Такое решение, говорится в сообщении ФАС, было принято после изучения «мотивированных ходатайств» операторов связи.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения для мобильных операторов по внутрисетевому роумингу до 15 декабря.

Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения.

В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов. Антимонопольное ведомство вынесло четырем крупнейшим в РФ операторам — «Билайну», Tele2, «Мегафону» и МТС — предупреждение, потребовав к началу августа подготовить линейки тарифов без платы за роуминг внутри страны.

Никто из операторов в установленный срок требование ФАС не выполнил. При этом, как сообщили представители регулятора, одна компания «большой четверки» попросила об отсрочке. О какой компании шла речь и насколько она просила перенести отмену роуминга, в ФАС не уточнили. По данным «Коммерсанта», предложение перенести отмену роуминга на год сделала компания МТС.

«Мегафон» подал иск в Арбитражный суд Москвы, заявляя, что исполнить предупреждение ФАС невозможно. Однако позже компания отозвала иск, не объясняя причин. По данным источников, «Мегафон» также просил ФАС об отсрочке.