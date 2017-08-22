ФАС перенесла срок отмены внутрироссийского роуминга

Федеральная антимонопольная служба
07:01, 22 августа 2017
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения для мобильных операторов по внутрисетевому роумингу до 15 декабря.

Такое решение, говорится в сообщении ФАС, было принято после изучения «мотивированных ходатайств» операторов связи.

Все четыре крупнейших в России сотовых оператора, которым были направлены предупреждения, согласились выполнить требования антимонопольного ведомства, попросив лишь о переносе сроков, подчеркнули в ФАС.

Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения.

Федеральная антимонопольная служба
В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов. Антимонопольное ведомство вынесло четырем крупнейшим в РФ операторам — «Билайну», Tele2, «Мегафону» и МТС — предупреждение, потребовав к началу августа подготовить линейки тарифов без платы за роуминг внутри страны.
Никто из операторов в установленный срок требование ФАС не выполнил. При этом, как сообщили представители регулятора, одна компания «большой четверки» попросила об отсрочке. О какой компании шла речь и насколько она просила перенести отмену роуминга, в ФАС не уточнили. По данным «Коммерсанта», предложение перенести отмену роуминга на год сделала компания МТС.
«Мегафон» подал иск в Арбитражный суд Москвы, заявляя, что исполнить предупреждение ФАС невозможно. Однако позже компания отозвала иск, не объясняя причин. По данным источников, «Мегафон» также просил ФАС об отсрочке.

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