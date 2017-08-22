ФАС перенесла срок отмены внутрироссийского роуминга
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения для мобильных операторов по внутрисетевому роумингу до 15 декабря.
Такое решение, говорится в сообщении ФАС, было принято после изучения «мотивированных ходатайств» операторов связи.
Все четыре крупнейших в России сотовых оператора, которым были направлены предупреждения, согласились выполнить требования антимонопольного ведомства, попросив лишь о переносе сроков, подчеркнули в ФАС.
Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи — 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения.