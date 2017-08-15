МТС предложила отменить внутрироссийский роуминг через год

МТС попросила Федеральную антимонопольную службу перенести сроки отмены внутрироссийского роуминга на один год. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Коммерсант».

Ранее в ФАС сообщали, что один из четырех крупнейших сотовых операторов представил мотивированное ходатайство об отсрочке, но не указали, какой именно. При этом собеседник «Коммерсанта» заметил, что перенос сроков на год — «это не совсем согласие отменить роуминг».

В самой МТС заявили, что находятся «в диалоге с ФАС» и от дальнейших комментариев отказались.