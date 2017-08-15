МТС предложила отменить внутрироссийский роуминг через год
МТС попросила Федеральную антимонопольную службу перенести сроки отмены внутрироссийского роуминга на один год. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Коммерсант».
Ранее в ФАС сообщали, что один из четырех крупнейших сотовых операторов представил мотивированное ходатайство об отсрочке, но не указали, какой именно. При этом собеседник «Коммерсанта» заметил, что перенос сроков на год — «это не совсем согласие отменить роуминг».
В самой МТС заявили, что находятся «в диалоге с ФАС» и от дальнейших комментариев отказались.
ФАС намерена возбудить дело против трех операторов, которые никак не мотивировали свой отказ исполнить требование об отмене роуминга. «Мегафон» уже заявил, что будет обращаться в суд, так как считает предписание невыполнимым.
В июле регулятор объявил, что сотовые компании необоснованно повышают цены на услуги, когда абонент путешествует из одного российского региона в другой. Против всех сотовых операторов уже заведено дело о завышении тарифов.