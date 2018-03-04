В Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков. Он сильно простудился

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков попал в больницу в Санкт-Петербурге, подтвердил РБК музыкант Андрей Макаревич. О госпитализации Гребенщикова ранее написало агентство «Росбалт» со ссылкой на источник.

Телеканал «Санкт-Петербург» без ссылки на источник сообщил, что у музыканта болезнь сердца. Позже на официальной странице Гребенщикова в фейсбуке появилось опровержение этой информации. «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой», — сказано в нем.

Друг Гребенщикова, режиссер Виктор Тихомиров рассказал «Комсомольской правде», что Гребенщиков утром 3 марта попал в реанимацию с воспалением легких.