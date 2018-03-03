В Петербурге координатора штаба Навального арестовали на 25 суток за участие в акции 28 января. Он уже отсидел 30 за ее организацию

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд 2 марта арестовал координатора штаба Алексея Навального Дениса Михайлова на 25 суток за участие в несогласованной акции 28 января.

Михайлов был задержан на выходе из спецприемника, где он провел 30 суток под арестом за организацию той акции. В обоих случаях его признали виновным в по часть 8 статьи 20.2 КоАП («повторное нарушение порядка проведения митинга»).

Михайлов объявил голодовку, сообщают в штабе.