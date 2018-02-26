В Петербурге участника «Забастовки избирателей» приговорили к 25 суткам ареста. Он показывал из окна резиновую уточку

Фонтанка.ру
11:59, 26 февраля 2018
Надежный источник

Житель Санкт-Петербурга Артем Гончаренко получил 25 суток административного ареста за участие в акции 28 января.

Смольнинский суд признал Гончаренко — активиста движения «Весна» — виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Как сообщил «Интерфаксу» федеральный координатор движения «Весна» Богдан Литвин, Гончаренко обвинили в том, что он во время акции в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января «демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с площадью Пролетарской диктатуры».

Анатолий Медведь / SIPA / Scanpix / LETA

Гончаренко был задержан в Петербурге 25 февраля накануне марша памяти Бориса Немцова. Власти Санкт-Петербурга согласовать марш отказались.

Акции в поддержку «Забастовки избирателей», устроенные сторонниками Алексея Навального, прошли 28 января в нескольких десятках городов России. В Москве и Санкт-Петербурге акции не были согласованы и сопровождались задержаниями.
В феврале несколько сотрудников штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) были задержаны за призывы к несогласованной акции 28 января. 22 февраля глава штаба Навального Леонид Волков был признан виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга и приговорен к 30 суткам административного ареста.
Утка — один из символов расследования ФБК о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Это связано с тем, что в резиденции в Плесе, которой пользуется Медведев, обнаружили отдельный домик для утки.

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