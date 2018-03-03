В Лужниках во время митинга в поддержку Путина задержали несколько сторонников Навального

ОВД-Инфо
12:59, 3 марта 2018
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В Москве в «Лужниках» во время предвыборного митинга в поддержку Владимира Путина были задержаны несколько сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора штаба Навального в подмосковном Королеве Алексея Голышева.

Сообщается о задержании Елены Захаровой, которая пришла на акцию с плакатом про Сирию, и Александра Гольцова, который пришел с «наклейками и значками». Захарову доставили в ОВД «Хамовники».

«Активистов держат в служебном помещение и запугивают их», — передает Голышев слова задержанного.

ОВД-Инфо
3 марта в Москве прошел предвыборный митинг в поддержку Владимира Путина, который баллотируется на четвертый президентский срок. МВД оценило количество участников в 130 тысяч человек.
Оппозиционер Алексей Навальный, которого не допустили до участия в выборах, призывает сторонников «Забастовке избирателей» — бойкоту голосования с целью снизить явку.
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