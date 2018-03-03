В Лужниках во время митинга в поддержку Путина задержали несколько сторонников Навального

В Москве в «Лужниках» во время предвыборного митинга в поддержку Владимира Путина были задержаны несколько сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора штаба Навального в подмосковном Королеве Алексея Голышева.

Сообщается о задержании Елены Захаровой, которая пришла на акцию с плакатом про Сирию, и Александра Гольцова, который пришел с «наклейками и значками». Захарову доставили в ОВД «Хамовники».

Срочно! Наших волонтеров из города Пушкино задержали в Москве. У них были наклейки и значки Навального. Теперь запугивают в полицейским участке. — Штаб Навального в Королёве (@teamnavalny_kor) March 3, 2018