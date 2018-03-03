В футболе официально одобрили видеоповторы

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила игры в футбол, одобрил использование видеоповторов.

Речь идет о системе VAR (Video Assistant Referee, «видеопомощник судьи»), которая в последние годы была опробована на разных турнирах, в том числе на Кубке конфедераций в Москве.

Судьи смогут использовать систему для решения следующих вопросов:

Был ли забит гол?

Надо ли назначать пенальти?

Надо ли удалять игрока?

Кто именно нарушил правила?

16 марта Международная федерация футбола (ФИФА) решит, использовать ли видеоповторы на чемпионате мира в России этим летом.

IFAB также одобрила введение четвертой замены в дополнительных таймах.