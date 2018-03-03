В футболе официально одобрили видеоповторы

IFAB
17:07, 3 марта 2018
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила игры в футбол, одобрил использование видеоповторов.

Речь идет о системе VAR (Video Assistant Referee, «видеопомощник судьи»), которая в последние годы была опробована на разных турнирах, в том числе на Кубке конфедераций в Москве.

Судьи смогут использовать систему для решения следующих вопросов:

  • Был ли забит гол?
  • Надо ли назначать пенальти?
  • Надо ли удалять игрока?
  • Кто именно нарушил правила?

16 марта Международная федерация футбола (ФИФА) решит, использовать ли видеоповторы на чемпионате мира в России этим летом.

IFAB также одобрила введение четвертой замены в дополнительных таймах.

Историческая встреча под председательством президента ФИФА Джанни Инфантино, знаменует новую эру в футболе, в которой видеопомощники судьи помогут сделать игру более справедливой (англ. яз.).

IFAB
ФИФА десятилетиями отказывалась от использования видеоповторов, ссылаясь на то, что ошибки игроков и арбитров — неотъемлемая часть футбола.
В 2016 году систему VAR опробовали впервые. В декабре того года футбольный арбитр впервые назначил пенальти, посмотрев видеоповтор.
Систему VAR опробовали в 2017 году в России на Кубке конфедераций, который считается «репетицией» чемпионата мира.

Видеоповторы в футболе

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