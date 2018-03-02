«У другой стороны тоже есть вооружение, от которого не способна защититься Россия». Пресс-секретарь Путина — о ядерном паритете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что другие страны располагают оружием, от которого Россия не может защититься. Таким образом он ответил на вопрос, в чем заключается ядерный паритет, если у российских вооружений нет аналогов в мире.
«У другой стороны тоже есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. Это является залогом того, что это оружие не будет применяться», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также заявил, что не следует считать милитаристскими заявления Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию рассказал о новых стратегических вооружениях России. По словам Пескова, воспринимать эту часть послания как основную неверно.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о новых видах российского оружия, которое способно преодолевать любую систему противоракетной обороны. С учетом этих разработок, по словам Путина, развертывание американской системы ПРО стало бессмысленным.
Министерство обороны США заявило, что слова Путина не вызывают удивления. Пентагон заверил американцев, что США «полностью подготовлены».
В Госдепартаменте США заявили, что не считают признаком ответственного поведения то обстоятельство, что в анимации, которой сопровождалось выступление Путина, была продемонстрирована ядерная атака на США.