Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что другие страны располагают оружием, от которого Россия не может защититься. Таким образом он ответил на вопрос, в чем заключается ядерный паритет, если у российских вооружений нет аналогов в мире.

«У другой стороны тоже есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. Это является залогом того, что это оружие не будет применяться», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что не следует считать милитаристскими заявления Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию рассказал о новых стратегических вооружениях России. По словам Пескова, воспринимать эту часть послания как основную неверно.