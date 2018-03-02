Центризбирком сделал замечание ведущему Первого канала за комментарии во время предвыборных дебатов

Центризбирком сделал замечание журналисту Первого канала Анатолию Кузичеву, который ведет предвыборные дебаты кандидатов в президенты. На Кузичева пожаловалась Ксения Собчак, которая упрекнула ведущего в том, что он давал оценки и характеристики репликам кандидатов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такое поведение ведущего недопустимым и сделала ему устное замечание. «Все-таки это ведущий, его обязанность вести корректно дебаты, предоставляя слово кандидатам. И не давая им оценок и комментариев. Прошу принять к сведению», — пояснила Памфилова.

Помимо этого на 5 марта запланирована встреча Памфиловой с кандидатами в президенты и представителями телеканалов для обсуждения формата дебатов в прямом эфире.

Первый канал пообещал принять замечание Памфиловой к сведению.